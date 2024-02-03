Святой благоверный князь Александр Невский был исключен из списка православных святых решением синода раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Соответствующая новость была опубликована на официальном сайте ПЦУ.

«Удалить из церковного календаря ПЦУ день памяти благоверного князя Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексея, 23 ноября. Установить 23 ноября дополнительный день празднования памяти преподобного Александра, первоначальника обители “Неусыпных” (ок. 430) и внести его в церковный календарь ПЦУ», – указано в решении синода.

Напомним, что Александр Невский (1221-1263) имел различные титулы: князь Новгородский, Киевский и великий князь Владимирский, а также являлся полководцем и святым Русской православной церкви. Прозвище «Невский» полководец получил после победы над шведами в битве 15 июля 1240 года. Был причислен к лику святых решением Русской православной церкви в 1547 году.