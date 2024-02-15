В Днепропетровской области появилось новое кладбище, рассчитанное почти на 2000 захоронений, рассказали местные жители украинским СМИ. Скорее всего они предназначены для боевиков ВСУ, ранее отправленных на Авдеевское направление.

Киеву скорее всего придется сдать Авдеевку, подготовка к этому общественного мнения уже началась. В СМИ и в социальных сетях украинские власти все еще распространяют публикации об «отбитых» атаках ВС РФ, однако они понимают, что в это мало кто верит.

Авдеевка, которая уже разрезана на несколько частей, не устоит под натиском ВС РФ, поэтому киевский режим начал готовиться к ее сдаче. Кладбище же предназначено для «лучшей» 3-й десантно-штурмовой бригады, которая должна была «деблокировать» город, но столкнулась с невозможностью выполнить эту задачу.