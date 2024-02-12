Глава украинского Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров в своем интервью для информационного агентства Reuters заявил, что Киев намерен в 2024 году создать тысячи боевых дронов высокой дальности. Такие боевые беспилотные летательные аппараты смогут долетать до Москвы и Санкт-Петербурга.

«В этом суть прорыва в войне технологий. Мы собираемся продолжать делать ставку на дроны, работать в этом направлении. Потому что технологии действительно могут спасти нас», — заявил Федоров.

Глава Минцифры Украины также отметил, что в 2023 году уровень производства комплектующих БПЛА на Украине увеличился в 120 раз. Он подчеркнул, что большая часть компаний, производящих беспилотные летательные аппараты не являются государственными.

На оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде, проходящей в период с 4 по 8 февраля, Киев продемонстрировал образцы военных дронов, используемых против РФ. Как заявили производители, многоцелевой БПЛА Shark может пребывать в воздухе до 240 минут. Его максимальная скорость полета составляет 150 км/час.