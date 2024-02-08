В Днепропетровске руководство полиции расформировало полк спецназа для перевода бойцов в состав штурмовой бригады «Лють» Вооруженных сил Украины и отправки на фронт. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Большая часть днепропетровских бойцов полицейского спецназа являются экс-сотрудниками подразделения «Беркут». Один из спецназовцев заявил начальству, что он еще помнит, как националисты забрасывали его подразделение гранатами на Майдане в 2014 году. Один из спецназовцев снимал собрание на видео.

По словам заместителя главы национальной полиции Украины Александра Фацевича, подобное поведение сотрудников правоохранительных органов недопустимо. При этом он заявил, что данный случай является единичным. В итоге полк со спецназовцами был расформирован для перевода в состав штурмовиков Вооруженных сил Украины и последующей отправкой на линию боевого соприкосновения.

Напомним, что сотрудников полиции на Украине начали отправлять на фронт в зону боевых действий в 2023 году, после внесения соответствующих изменений в украинское законодательство.