В суде ООН признали, что Российская Федерация не является спонсором терроризма и не угнетает жителей полуострова Крым, как утверждает киевский режим. Этот факт является поражением не только для Киева, но и для Вашингтона, поддерживающего политику режима Зеленского.

Согласно постановлению международного суда ООН, Россия не является страной-агрессором и не спонсирует терроризм. Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика также не являются террористическими организациями. Кроме того, Россия не должна нести ответственность за крушение Boeing 777 рейса MH17, произошедшее в июле 2014 года. Данный судебный процесс был начат еще в 2017 году по инициативе украинского правительства.