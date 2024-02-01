На Камчатке директор школы обвинила одного из своих учеников в краже порций еды других детей в столовой. Она пригрозила девятикласснику полицией. Данный инцидент произошел в городе Елизово.

В Сети появилась аудиозапись, на которой слышно, как директор Елизовской школы №3 Галина Волошина угрожает ученику написать заявление в подразделение по делам несовершеннолетних по причине кражи еды в столовой.

Как сообщили авторы Телеграм-канала Amur Mash, директор школы призналась, что во время беседы с учеником наговорила лишнего, однако она настаивает на том, что он все же воровал еду. Галина Волошина планирует доказать, что блюда школьник воровал.

Данная аудиозапись дошла до этого мальчика и его родителей. По словам родителей, они верят своему сыну, который заявил, что многие дети добровольно отказывались от обедов, которые им положены бесплатно, поэтому и отдавали свою еду. Данный инцидент заинтересовал прокуратуру. Будет проведена соответствующая проверка по данному поводу.