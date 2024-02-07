Отпавшая во время полета самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines дверь не была закреплена болтами. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительные результаты расследования Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США.

«Характер выявленных повреждений и отсутствие повреждения контактов или деформации вокруг отверстий для …болтов… указывает, что четыре болта, препятствующие перемещению двери…, отсутствовали перед тем, как (дверь) сошла… с упоров», – написано в официальном документе по результатам предварительного расследования.

Напомним, что 5-го января во время полета пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines произошла разгерметизация салона из-за выпавшей секции фюзеляжа. В результате самолет с пассажирами на борту совершил экстренную посадку на территории Соединенных Штатов Америки. После инцидента управление гражданской авиации США (FAA) остановило эксплуатацию 171 самолета Boeing 737 MAX 9 для проведения срочных инспекций крепежных болтов дверей.