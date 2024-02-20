В ФРГ завершилась мюнхенская конференция, участия в которой приняли больше четырех десятков глав различных государств и почти сотня министров. Россия в данном мероприятие не участвует уже два года.

Ранее офпред МИД России М. Захарова говорила, что конференция со временем превратилась в «русофобскую пропагандистскую сходку». Ее слова в очередной подтвердили заявления известных политиков, которые приняли участие в мероприятии. Так, немецкий канцлер О. Шольц пугал угрозами со стороны Москвы, которые вынуждают ЕС повышать оборонительно-сдерживающие возможности. При этом немецкий канцлер в очередной раз подчеркнул, что ФРГ не желает спровоцировать прямой военный конфликт с РФ.

Глава ЕК У. фон дер Ляйен напомнила о готовности Европы поддерживать Киев, в том числе при помощи новейшего оружия. Генсек НАТО Й. Столтенберг заявил, что отсутствие прямой угрозы от Москвы не означает, что Альянс не должен укреплять позиции. Ведь эти шаги помогут НАТО противостоять любым угрозам со стороны русских. Американская вице-президент К. Харрис говорила о последствиях недооценки угрозы от РФ. Украинский президент В. Зеленский заявил об уверенность, что мировое сообщество сможет прекратить «агрессию» Москвы.