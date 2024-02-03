Усовершенствованный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с новым двигателем в ближайшем будущем будет принят на вооружение ВКС Российской Федерации. Новый двигатель делает российский истребитель самым быстрым сверхзвуковым самолетом в мире. Об этом в своем материале сообщает издание Military Watch Magazine.

Автор статьи отмечает, что новый двигатель позволит российскому истребителю лететь на скорости более 2 Махов без использования форсажных камер. Это позволит Су-57 увеличить дальность полета и сократить время на патрулирование воздушного пространства.

Единственный самолет способный развивать скорость более 2 Махов кроме Су-57 – это всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Однако для достижения данной скорости ему необходимо задействовать форсажные камеры.

Китайский самолет J-20 также может совершать длительные перелеты на сверхзвуковой скорости без использования форсажных камер. Но его скорость немногим превышает 1 Мах. При этом американский истребитель F-35 не способен выходить на сверхзвуковую скорость без форсажа. Поэтому дальность полета обновленного Су-57 превышает показатели F-35 и F-22 в два раза, а новый двигатель увеличит отрыв еще примерно на 10%.