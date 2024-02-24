Бронегруппа 70-го полка ВС РФ ворвалась в населенный пункт Работино и закрепилась в центре. Видеозапись этого прорыва показал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

На кадрах можно увидеть, как бойцы ведут непрерывный огонь по противнику, вынуждая его скрываться в развалинах. Практически сразу после этого высаживается десант, который начинает заниматься зачисткой вражеских позиций.

Ранее уже сообщалось, что штурмовая операция на Запорожском направлении началась рано утром 24 февраля. Российские бойцы атаковали школу и Дом культуры поселка, в которых засела большая часть украинских боевиков. Они выбили противника из зданий и закрепились на занятых позициях.

24 февраля стало известно также об освобождении населенного пункта Ласточкино под Авдеевкой. ВСУ сами оставили населенный пункт, опасаясь окружения.