Министр обороны РФ Сергей Шойгу осуществил визит в зону СВО. Командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев доложил главе оборонного ведомства, что при освобождении Авдеевки российские силы отбросили ВСУ более чем на 10 километров.

«Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны России, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях», – сообщили в пресс-службе МО РФ.

Андрей Мордвичев отрапортовал, что украинские военнослужащие начали массово сдаваться в плен. По его словам, прядка 200 человек было взято в плен после зачистки Авдеевки. По имеющимся данным, российские бойцы могут взять в плен еще порядка сотни украинских военнослужащих.

Кроме того, военачальник подчеркнул, что интенсивность работы артиллерии ВСУ не снизилась на данном направлении, хотя Киев регулярно заявляет о недостатке снарядов и просит Запад об очередных поставках.