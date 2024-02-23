23 февраля Министерство обороны РФ опубликовало информацию о подвигах российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации. Одним из таких примеров является боевая работа младшего сержанта Владимира Цацулина, являющегося командиром танка.

Экипаж Цацулина во время штурма опорного пункта противника, в ходе прикрытия своего взвода, обнаружил вражеский танк немецкого производства Leopard. Боевая машина противника уже была готова вести огонь по российским бойцам, однако быстрые действия командира Цацулина предотвратили это. Младший сержант оперативно отдал приказ уничтожить вражеский танк оператору-наводчику. Прицельный выстрел уничтожил боевую машину ВСУ.

Кроме того, во время боя, экипажем под командованием Цацулина была также ликвидирована и прочая боевая техника противника, в том числе и личный состав.

Решительные и смелые действия младшего сержанта Цацулина дали возможность российским бойцам осуществить захват опорного пункта ВСУ, выбив противника из данного укрепрайона.