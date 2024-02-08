Российское оборонное ведомство предлагает установить единый предельный возраст для солдат и офицеров, призванный в ряды Вооруженных сил по мобилизации и подписавших контракт с Министерством обороны: 65 лет для солдат и 70 лет для высших офицеров. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

«В период мобилизации, в период военного положения или ‎в военное время устанавливается следующий предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих мужского пола, проходящих военную службу по контракту ‎в Вооруженных Силах Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, призванных на военную службу ‎по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации: 1) имеющих воинское звание высшего офицера до генерал-полковника, адмирала включительно, – 70 лет; 2) имеющих иное воинское звание, – 65 лет», – написано в опубликованном документе.

Минобороны предлагает внести вышеуказанные изменения в статью 4 Федерального закона от 24 июня 2023 года № 269-ФЗ «О внесении изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения в законопроект о мобилизации отменяют ограничения по возрасту для военнослужащих, подписавших контракт до 24 июня 2023 года.