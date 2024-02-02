Попытка диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) противника пройти в тыл российских войск завершилась неудачно в результате успешной боевой работы расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-СМ1» на Купянском направлении. Соответствующие кадры публикует Министерство обороны Российской Федерации.

«Расчет командира самоходной гаубицы “Мста-СМ1” с позывным Каха работает как с оборудованных позиций, так и с неподготовленных. Как правило, в случае контрбатарейной борьбы или появления срочной движущейся цели, например диверсионно-разведывательной группы противника. Так, артиллеристы несколько дней назад предотвратили проникновение ДРГ в наш тыл», – сообщает Минобороны РФ.

Подразделения артиллеристов группировки войск «Запад» в круглосуточном режиме ведут боевую работу на линии боевого соприкосновения по уничтожению фортификационных сооружений, бронетехники и живой силы противника.