Участники СВО уверены, что от назойливых FPV-дронов эффективно защищают многоствольные зенитные автоматы, пишет РГ-Оружие.

Многоствольные зенитные автоматы создают стену пуль, становясь эффективным кинетическим средством поражения FPV-дронов. В зоне проведения СВО это оружие используется редко, хотя еще в Афганистане ЗСУ-23-4-Шилка считались одним из самых эффективных средство для прикрытия колонн, ликвидации душманов в «зеленке». Советские «Шилки» были так популярны, что их закупали многие армии мира.

Адаптировать для «охоты» на FPV-дроны российские военные вполне могут 23-мм шестиствольную пушку ГШ-6-23М – самую скорострельную в мире (до 10 тысяч выстрелов/мин.). Она устанавливается на Су-24 и Миг-31, но вполне может быть адаптирована для использования в наземных условиях. Габариты и вес позволяют разместить пушку на БТР или грузовике. С появлением такой 6-ствольной «метлы» в зоне проведения спецоперации вражеские FPV-дроны перестанут с такой назойливостью досаждать российским бойцам, говорится в публикации.