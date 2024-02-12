Российский посол по преступлениям киевского режима Р. Мирошник уверен, что Запад превращает Украину в частную военную компанию. Ее руками он планирует бороться с Россией.

В эфире радио Sputnik Мирошник сказал, что Запад занимается трансформацией Украины, превращая ее из независимой страны в частную военную компанию. Новый закон о мобилизации – часть этого плана, чтобы в дальнейшем использовать все ресурс Украины – политические, экономические, логистические, но главное, человеческие – как военные.

По мнению посла, Запад делает из Украины «военную машину», которая будет обязана создавать «проблемы для России». Это «машина» будет полностью лишена независимости. Она будет работать так и тогда, когда скажет Запад.