Летчик истребителя Су-35С обнаружил и уничтожил зенитно-ракетный комплекс С-300 ВСУ противорадиолокационной ракетой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Пилот выполнял задачу по сопровождению группы бомбардировщиков на Купянском направлении, когда выявил радиолокационное излучение, исходящее от украинской системы ПВО. Он сразу же выпустил ракету класса «воздух-РЛС», после чего ЗРК перестал излучать сигнал.

Летчик продолжил выполнение боевой задачи, до ее завершения РЛС больше на радарах не появлялась. Стоит отметить, что для Киева потеря каждого ЗРК С-300 приравнивается к трагедии, так как он испытывает серьезный дефицит средств ПВО.

Напомним, ранее украинские истребители пытались атаковать бомбардировщики ВКС, но Су-35С сумел прикрыть их от противника. Все российские воздушные машины успешно выполнили поставленные задачи и вернулись на базу невредимыми.