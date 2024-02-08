Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации группировки сил «Восток» продвинулись вперед, улучшив свои позиции на линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении, нанеся существенный урон живой силе и технике противника. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки сил «Восток» в официальном Телеграм-канале Министерства обороны Российской Федерации.

«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск “Восток” во взаимодействии с авиацией нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики», – заявил начальник пресс-центра.

По его словам, Вооруженные силы Украины понесли существенные потери: более 155 военнослужащих, четыре автомобиля и две боевые бронированные машины. Также были уничтожены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».