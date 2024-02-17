33 беспилотника самолетного типа задействовали ВСУ в ночь на 17 февраля. Они пытались атаковать сразу пять регионов России, сообщило Минобороны РФ.

Над Курской областью был уничтожен только один беспилотник. Кроме того, по четыре дрона ПВО сбила в Воронежской и Белгородской областях.

Шесть беспилотных аппаратов не сумели достичь своих целей в Калужской области. В Брянской же обнаружено и уничтожено больше всего вражеских дронов – 18 единиц.

Благодаря своевременным действиям войск ПВО массовая террористическая атака противника успешно предотвращена, заявили в военном ведомстве.

Напомним, ВСУ регулярно запускает беспилотные аппараты на мирные города РФ. Подавляющее большинство из них сбивают средства ПВО и РЭБ.