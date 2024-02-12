За прошедшую неделю в зоне проведения специальной военной операции подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации было ликвидировано более 5 тысяч украинских военнослужащих. Наибольшие потери противник понес на Донецком и Красно-Лиманском направлениях. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, на Авдеевском направлении у противника ситуация приближается к критической. Российская артиллерия и авиация обрабатывают позиции ВСУ практически в круглосуточном режиме. При этом командование украинской армии продолжает отправлять резервы в надежде удержать под своим контролем населенный пункт.

Для удержания передовых позиций командование ВСУ отправляет в Авдеевку мобилизованных граждан Украины преклонного возраста. Однако в последнее время на фронте были замечены и женщины-солдаты ВСУ на передовых позициях. По данным Минобороны, за прошедшие сутки только на Авдеевском направлении было ликвидировано три женщины-военнослужащих украинской армии, что говорит о серьезных проблемах с хорошо обученными резервами у ВСУ.