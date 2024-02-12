Пресс-службой Министерства обороны была опубликована видеозапись уничтожения опорных пунктов украинских военнослужащих бойцами «Южной» группировки войск – расчетами ТОС-1А «Солнцепек». Контроль операции и корректировку целей производили операторы разведывательных беспилотников.

На кадрах можно увидеть, как «Солнцепек» выехал на позицию и открыл огонь. Результаты боевой работы были переданы в командный пункт в режиме реального времени. Следующие кадры, снятые с помощью беспилотного летательного аппарата, показывают как над опорником ВСУ подняли клубни дыма.

В оборонном ведомстве уточнили, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» ежедневно уничтожают укрепрайоны и опорные пункты противника. Также данная система с легкостью поражает военную легкобронированную технику и живую силу ВСУ в зоне боевых действий.

«После выполнения боевой задачи расчеты ТОС-1А “Солнцепек” в кратчайшее время проводят смену боевых позиций и оперативно перезаряжают установки», – говорится в сообщении.