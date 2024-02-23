Минобороны РФ выложило в Сеть кадры уничтожения американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Отмечается, что ЗРК ликвидировали групповым ракетным ударом.

Известно, что уничтожены транспортно-заряжающая машина комплекса, а также боекомплект и тягач. Украинские боевики намеревались отправить ЗРК на хранение в ангар, но не успели, высокоточные ракеты прилетели немного раньше.

Напомним, именно зенитно-ракетный комплекс Patriot сбил над Белгородской областью транспортный самолет Ил-76, на котором летели 74 человека, включая 65 военнопленных ВСУ. Эту информацию уже подтвердили в Вашингтоне.

За последнюю неделю, по данным Минобороны РФ, было нанесено 37 ударов ракетами и дронами, уничтоживших военные аэродромы, складские комплексы с горюче-смазочными материалами и боеприпасами, пункты временного размещения боевиков ВСУ.