Танкисты российской группировки войск «Юг» устроили ночную охоту на силы противника и разгромили его опорный пункт.

Видеозапись этой атаки показало в своем официальном телеграм-канале Минобороны РФ. На ней запечатлено поражение живой силы ВСУ, а также вражеских минометных позиций.

Танкисты ориентируются на информацию разведки и координаты, полученные от постоянно кружащих в воздухе беспилотных аппаратов. Это дает возможность максимально точно наносить удары по противнику с расстояния в 5 километров.

БПЛА, которые обнаруживают вражеские позиции, затем фиксируют уничтожение цели.

Напомним, на Краснолиманском направлении не менее удачно на боевиков ВСУ поохотилась российская авиация, уничтожившая вскрытые разведкой позиции.

ВС РФ продолжают наступление в Авдеевке, где ВСУ практически находятся в котле.