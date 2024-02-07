Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный удар возмездия по объектам военной промышленности, расположенных на территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем официальном Телеграм-канале.

«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», – сообщает Минобороны.

Используя оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетный войска и артиллерию группировка войск ВС РФ поразила склады авиационных средств поражения и горючего, а также живую силу и военную технику ВСУ в 119 районах в зоне проведения спецоперации.