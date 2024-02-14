Доставка артиллерийских боеприпасов натовского калибра 155 миллиметров из стран Европейского союза на территорию Украины занимает минимум 12 месяцев. Об этом в своем материале со ссылкой на заявление канцлера министерства обороны Эстонии Кусти Салма.

«Если мы заключим контракт сегодня, тогда на поставку снарядов калибра 155 миллиметров уйдет от 12 до 18 месяцев. Поэтому, если не оформить заказ на поставку артиллерийских боеприпасов Киеву сегодня, то будет потерян еще год. Я предполагаю, что во многом это связано с международными отношениями с Россией», – заявил Салм.

По его словам, можно закупать 155-миллиметровые боеприпасы для Украины не только в странах ЕС, но и, например, в Пакистане, Индии или Южной Кореи. Однако лидеры некоторых европейских стран не желают проводить закупки на внешних рынках, а также нежелания правительств третьих стран продавать боеприпасы для Вооруженных сил Украины.