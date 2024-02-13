На Запорожском направлении несколько солдат украинской армии сдались в плен без боя во время штурмовых действий, проводимых военнослужащими Южного военного округа ВС РФ. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Командир одного из подразделений ВСУ отправил на наблюдательный пост, расположенный в лесопосадке в окрестностях населенного пункта Работино, двух военнослужащих украинской армии: ефрейтора Степана Павлика и рядового Дмитрия Руденко. Однако командование не предупредило солдат ВСУ, что рядом находятся позиции российских военнослужащих, которые и взяли их в плен.

«По рассказам попадать в плен было страшно. Говорили, что лучше в плен не попадать. Но когда взяли в плен, и кофе сделали с сахаром, и сигарет дали, все что необходимо. Такое отношение удивило, вроде друг с другом воюем, а отношение человеческое к нам. Никаких моральных или физических насилий к нам не применяли», – рассказал пленный боец ВСУ Руденко.

По словам украинских военнопленных, если боец ВСУ попадает на фронт, то выбор у него невелик – либо погибнуть на поле боя, либо сдаться в плен и остаться в живых.