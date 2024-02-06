Экономика Европейского союза должна быть переведена на «военные рельсы» для обеспечения потребностей украинской армии на фронте. Об этом во время беседы с журналистами после окончания заседания Совета министров заявил глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Надо поддерживать Украину. Военная поддержка Украины, ее усиление – мы должны разбудить военную промышленность в Европе. Не может быть такого, чтобы она была в состоянии спячки, в состоянии нормального функционирования», – заявил польский министр обороны.

По его словам, ни в коем случае нельзя позволить лидерам западных стран постепенно «привыкнуть к боевым действиям» на территории Украины. Поскольку ни в Польше, ни в остальных странах Европейского союза не может быть и речи о «нормальном функционировании», когда в соседней стране продолжаются ожесточенные боевые действия.

Напомним, что эксперт Клинцевич заявил о неприятных сюрпризах, которые в скором времени ожидают ВСУ на фронте. По его словам, российский ВПК разработал мобильные станции РЭБ для подразделений пехоты и артиллерийские боеприпасы повышенной мощности.