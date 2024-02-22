Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк подверг резкой критике протесты польских фермеров, заблокировавших украинские фуры на границе, в эфире местного телеканала ТСН.

«Польский фермер, очевидно, понимая, что Украина находится в крайне тяжелом положении – я не про экономику сейчас, потому что с экономикой все понятно – они решили: “А давайте мы параллельно с этим ударим в самую болезненную точку, пойдем на границу с Украиной и унизим украинцев”», – заявил Подоляк.

По его словам, польское общество думает только о собственном достатке и обустройстве хорошей жизни для своих собственных семей. При этом поляки не считают украинский конфликт «достойным делом».

Напомним, что еще в ноябре 2023 года представители польских перевозчиков начали блокировать контрольно-пропускные пункты на украино-польской границе. Позже к акциям протеста польских перевозчиков присоединились еще и польские фермеры.