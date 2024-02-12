На территории Ленинградской области запретили проводить массовые мероприятия на открытой местности из-за угрозы атак дронами противника. Соответствующая информация была прописана в протоколе заседания оперативного штаба Ленобласти.

«Опубликовано решение оперштаба Ленинградской области о запрете проведения на территории региона публичных мероприятий вне помещений в целях обеспечения общественной безопасности в связи с осложнением на территории области оперативной обстановки, связанной с возможными диверсиями с использованием боевых беспилотников», – пишут авторы Телеграм-канала правительства региона.

Напомним, что на территории портов, расположенных в Ленинградской области, был введен режим повышенной готовности из-за угрозы применения беспилотных летательных аппаратов противником. Данный режим распространяется на морские порты в Приморске, Усть-Луге, Выборге и Высоцке.