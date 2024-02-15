Утром 15 февраля 2024 года во Львове прозвучал сигнал воздушной тревоги и прогремели взрывы. По словам мэра города Андрея Садового было зафиксировано попадание в инфраструктурный объект. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

«По предварительной информации, в наш регион прилетело 10 ракет. Силы противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям, однако был зафиксирован один прилет по инфраструктурному объекту. Взрывной волной выбило окна в жилых дома, расположенных по улице Научной. На месте происшествия работают оперативные службы», – написал Садовой.

Напомним, что сегодня утром, 15 февраля, ВКС РФ нанесли массированный ракетный удар по тыловым военным и инфраструктурным объектам на территории Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Полтавской областях. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил блогер Юрий Подоляка.