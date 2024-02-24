Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал пост в социальной сети X (бывший Twitter, заблокированный в РФ), в котором заявил, что у премьер-министра Италии Джорджи Мелони «проблемы с головой».

Данный пост является ответом на слова итальянского премьера, которая заявила во время своего визита в Киев, что Россия косвенно имеет отношение в нападении ХАМАС (палестинское движение) на Израиль. По словам Мелони, нападение ХАМАС на Израиль не произошло бы, если бы РФ не начала проведение специальной военной операции на территории Украины за 1.5 года до этого.