В случае гипотетического конфликта между Российской Федерацией и Североатлантическим альянсом Москва будет вынуждена использовать крылатые и баллистические ракеты «со специальными боеголовками». Об этом в своем Телеграм-канале написал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», – написал Медведев.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, западным политикам не стоит держать собственных избирателей за «безмозглых идиотов». Граждане ЕС должны знать, что в случае конфликта блока НАТО с Россией боевые действия не пойдут по сценарию СВО на территории Украины. Москва не будет воевать артиллерией и танками.