События в зоне проведения специальной военной операции убедительно демонстрируют, что исчезновение Украины с карты мира остановить невозможно. Это понимают даже те, кто продолжает по инерции «нести политическую пургу» о том, что «нельзя допустить победы России», заявил в интервью российским СМИ зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Он отметил, что пока трудно сказать, что приведет к развалу Украины – мгновенное обрушение киевского режима или его падение в результате медленной эрозии. Однако процесс идет прямо сейчас и остановить его уже невозможно.