Майор украинской армии в отставке Алексей Гетьман призвал власти страны прекратить прогнозировать «победу ВСУ» и планировать новые контрнаступления. Он предложил также избавиться от розовых очков и осознать, в какой сложной ситуации оказалась Украина, передает РИА Новости.

Единственное, о чем должны думать сейчас и власти, и командование ВСУ – это оборона, удержание тех позиций, которые войска удерживают сейчас. Но вместо этого они продолжают разбрасываться все новыми заявлениями о контрнаступательных действиях, для которых нет никаких предпосылок.

Ранее новый главком ВСУ Александр Сырский заявил, что Киев переходит от наступления к обороне. По мнению аналитиков, это сигнал для Запада, показывающий, что Киев готов выполнять любые его команды, лишь бы получить новые пакеты военной помощи.