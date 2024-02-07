Для защиты новых территорий Российской Федерации необходимо отодвигать Вооруженные силы Украины дальше от границ. Взятие под контроль Красного Лимана частично выполняет данную задачу, а также поможет ВС РФ полностью уничтожить группировку противника на Донецком направлении. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Лента.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Красный Лиман – это мы уже полностью выполняем задачи, которые были перед нами поставлены – освобождение новых российских территорий. Если нам это удастся, в ближайшее время мы можем завершить разгром группировок в донецком промышленном районе и выходить на следующие направления», – заявил эксперт.

По его словам, в первую очередь, российская армия должна выйти на административные границы Донецкой и Луганской Народных Республик.