Успешные операции, проведенные Вооруженными силами Российской Федерации за два года СВО, войдут в мировые учебники военного искусства. О ключевых успехах российских сил в зоне спецоперации в беседе с корреспондентом NEWS.RU рассказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Во-первых, в учебники должны войти действия ВС РФ в самом начале СВО, когда наши войска нанесли удар в направлении Киева, в течение недели заняв большую часть Украины. Во-вторых, это операция по взятию под контроль аэродрома в Гостомеле, когда наши спецподразделения ВДВ буквально за считаные часы заняли стратегически важный объект в Киевской области. В-третьих, безусловно, это взятие Мариуполя. Особенность в том, что ВС РФ взяла под контроль город, который еще в СССР готовили к ядерному конфликту, — там строились убежища и бункеры, выдерживающие удары мегатонных боеприпасов, «Азовсталь» тому пример», – рассказал эксперт.

По его слова, в данный список можно добавить штурм Артемовска, превращенный киевским режимом в настоящий город-крепость, а также освобождение российскими войсками Авдеевки, которое стало возможно, в том числе, благодаря проникновению в укрепрайон ВСУ под названием «Царская охота» с тыла через подземную трубу.