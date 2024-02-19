Даже один истребитель МиГ-31К, поднимающийся в воздух, держит всю Украину в страхе. Он несет гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые неуязвимы для средств ПВО и обладают огромной разрушительной силой, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он пояснил, что ВСУ больше всего ненавидят эти истребители. Ненавидят и боятся, так как отследить их практически невозможно. Как только МиГ появляется в воздухе, по всей территории Украины объявляется воздушная тревога, так как «Кинжалы» способны достать до любого региона страны.

«Именно МиГ-31 способен нести гиперзвуковую ракету “Кинжал”, поэтому держит в страхе всю Украину», – цитирует Матвийчука «Лента.ру».

Навести средства ПВО на МиГ-31К ВСУ не в состоянии. Истребитель разгоняется до 2,8 тысячи километров в час, поэтому отследить его перемещения невероятно сложно.