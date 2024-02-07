Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания заявила о необходимости информирования населения других стран по поводу последствий, принесенных в результате поставок западного вооружения для ВСУ. Она отметила, что Запад умалчивает информацию, что российский самолет Ил-76 с пленными украинскими бойцами на борту был сбит американскими ракетами, выпущенными с территории Украины.

«Надо дать поручение через министерство иностранных дел и наши посольства в этих странах, и не только в этих, чтобы они проинформировали граждан этих стран, общественные организации, общественность», – заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда отметила, что экспертами были доказаны причины крушения самолета Ил-76 в результате атаки американских комплексов Patriot. Украинская сторона атаковала оружием Запада своих же военнослужащих, ведь на борту находились военнопленные, отправлявшиеся для обмена с украинской стороной. По словам Матвиенко, лишь безумные люди могли совершить подобные действия.