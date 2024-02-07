Избивавший в течение полугода, а впоследствии задушивший своего 10-летнего пасынка, отчим был приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Соответствующее решение вынес Новосибирский областной суд. Подробности в своем материале сообщает издание «Комсомольская правда».

«С августа 2021 по февраль 2022 года в доме по улице Лескова мужчина систематически наносил 10-летнему мальчику и супруге побои. В феврале 2022 года, фигурант, требуя неукоснительного подчинения и послушания от своего пасынка, совершил убийство ребенка путем его удушения», – заявила представитель регионального СК РФ Елена Коновалова.

Мать задушенного мальчика сначала проходила по криминальному делу в качестве потерпевшей, поскольку мужчина избивал систематически и ее. Однако во время судебного заседания женщина отказалась от своих показаний и попросила снять все обвинения со своего мужа. При этом она призналась в любви к убийце собственного сына прямо в зале суда.