Возможности российского оборудования глушить работу терминалов Starlink превращают врага в «слепых котят», а хозяина, миллиардера Илона Маска, заставляют изрядно понервничать, пишет АиФ.

Мобильный комплекс пеленгации «Борщевик» – лишь одна из возможностей, которая позволяет российской армии нарушать работу американской системы Starlink. Первыми на сбои в работе системы связи начали жаловаться боевики из Авдеевки. Затем «скулеж» ВСУ пошел по всему фронту. Оказалось, что якобы на 100% защищенная от взлома американская система не такая уж непогрешимая.

Русский «Борщевик» может найти Starlink на удалении до 10 км. Мобильный комплекс пеленгации уже вовсю успешно тестируется в зоне проведения спецоперации и демонстрирует отличные результаты. Он находит терминалы, а заодно вражеские артбатареи, скопления живой силы, базы наемников, арсеналы, военные ангары. Как работает русская «глушилка», понятно, секрет. Однако «Борщевик» лишает подразделения врага коммуникации, а условиях боя даже секундная задержка сигнала может обернуться поражением.