8 февраля стало известно, что место уволенного главнокомандующего украинской армии В. Залужного занял генерал-полковник А. Сырский. Украинцы дали ему кровавое прозвище – «генерал 200», пишет тг-канал Mash.

Если знать, что цифрой «200» называют погибших военнослужащих, становится понятным прозвище нового главкома украинской армии. Многие операции, которыми руководил Сырский, заканчивались катастрофическими потерями. Командующий с 2019 года сухопутными войсками Украины Сырский часто и необдуманно атаковал, отправляя на убой как необученных мобилизованных, так и опытных бойцов. Именно под командованием Сырского украинские подразделения попали в 2015 году в Дебальцевский котел. По разным данным, там погибло до трех тысяч солдат и офицеров ВСУ. Под командование Сырского ВСУ потеряли в 2022 году Артемовск и Соледар.

Известно, что Александр Сырский – уроженец Владимирской области. Он окончил Высшее командное училище в российской столице. С 1993 году поступил на службу в шестую дивизию в Чугуеве, которая в дальнейшем стала Нацгвардией Украины. После этого Сырский продолжил делать военную карьеру в украинской армии. До 8 февраля 2024 года он командовал Сухопутными войсками ВСУ.