В командные пункты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции прибыли высокопоставленные офицеры из Киева. Этот «звездный десант» намеревается провести всеобъемлющую разведку, получить информацию о ситуации на конкретных участках фронта и продвижении российских войск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке сообщил, что данные будут передаваться непосредственно в украинский Генштаб. Там, после их обработки, будут разрабатываться новые оборонительные или наступательные операции.

Ранее в Авдеевку приезжал и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он пытался удержать подразделения украинской армии от бегства из города и пресечь панику, спровоцированную мощным наступлением ВС России.

Насколько ему это удалось, сказать сложно, так как боевики ВСУ продолжают собираться в небольшие группы и покидать Авдеевку тайными тропами.