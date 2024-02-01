В зоне проведения специальной военной операции в рядах Вооруженных сил Украины были выявлены англоязычные экипажи бронетехники. В частности, на Купянском направлении был выявлен танк с иностранным экипажем. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе радиоперехвата и анализа эфира во время активной фазы боевых действий в районе населенного пункта Синьковка установлено, что управление танком осуществлял англоязычный экипаж. В районе Песчаного поступающие команды бронетранспортеру также осуществлялись на английском», – написал Марочко.

Ранее интернет-аналитики составили поименный список иностранных наемников, принимающих участие в боевых действиях в рядах ВСУ на территории Украины. Всего в список было включено 3465 имен иностранцев из 109 стран мира. Составленный список был передан сотрудникам правоохранительных органов Российской Федерации.