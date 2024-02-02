Постоянно вспыхивающие конфликты между разными ветвями власти в правовом поле могут привести к анархии в Польше. Об этом во время интервью порталу Onet заявила первая председатель Верховного суда страны Малгожата Мановская.

«Все с обеих сторон довели до такой опасной для Польши ситуации. Еще не в полной силе и не в полной красе, но зачатки анархии у нас определенно есть. Я думаю, что если бы каждый государственный орган и субъект делали то, что должны были делать, и уважали свои полномочия, хаоса, безусловно, было бы меньше», – заявила Мановская.

По ее словам, в сложившейся ситуации виноваты все политики страны, а не отдельные политические силы. «Конечно, испортился наш национальный характер, наша сварливость и неспособность договориться между политиками всех мастей. Я говорю не только о том варианте, который был у власти тогда, или о том варианте, который у власти сейчас, потому что у меня такое впечатление, что нынешняя правящая коалиция вступила в фазу балансирования на грани закона, иногда даже выходя за ее пределы», – резюмировала первая председатель Верховного суда страны.