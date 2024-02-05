Apple рассказала пользователям детали работы гарнитуры Optic ID, которая способна узнать хозяина по радужке глаза, пишет MacRumors.

Новый сканер распознает радужку глаза по причине того, что на свете не существует людей с одинаковой радужной оболочкой глазного яблока. После распознавания сканер снимает блокировку Vision Pro. При помощи быстрой идентификации пользователи могут оплачивать покупки в Apple Pay, заходить в различные приложения, посещать личные кабинеты на разных ресурсах.

Если Touch ID стал революционным способом идентификации по отпечатку, а Face ID – по лицу, так Optic ID стал первым в распознавании радужки глаза, говорится в релизе разработчика. По умолчанию гарнитура сканирует оба глаза, но разработан сканер так, что ему достаточно радужки лишь одного глаза. Optic ID также способен распознавать радужку при разном освещении. Биометрия не передается в «облако», а хранится исключительно на айфоне.