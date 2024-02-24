Как сообщают западные средства массовой информации, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, бельгийский премьер Александр де Кроо, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Италии Джорджа Мелони прибыли с визитом в украинскую столицу. Отмечается, что западные политики приехали на поезде из Польши.

«Четыре западных лидера, в том числе премьер-министры Италии, Канады и Бельгии, прибыли в субботу в Киев, чтобы выразить солидарность с Украиной», – сообщило международное информационное агентство Reuters.

Отмечается, что Джорджей Мелони в Киеве будет проведена видеоконференция. В ней примут участие лидеры G7. К участию в конференции также будет допущен президент Украины Владимир Зеленский. Перед началом конференции итальянский премьер проведет двустороннюю встречу с украинским президентом. После этого должно быть объявлено о подписании соглашения по безопасности. Ранее данное соглашение было подписано Киевом с Лондоном, Парижем и Берлином.