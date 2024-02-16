На Кураховском направлении ВСУ бросили в бой немецкий танк Leopard. У населенного пункта «Победа» он, не успев даже ни разу выстрелить, внезапно попал в воронку от авиационной бомбы и забуксовал.

Боевики ВСУ думали недолго. Они оперативно покинули боевую машину и убежали. Танк так и остался в воронке.

«Лицо командира представили?», – пишет телеграм-канал «Архангел спецназа», опубликовавший видео этого занятного эпизода.

Кроме того, авторы канала пообещали через некоторое время продолжить историю и показать дальнейшую судьбу немецкого «Леопарда».

Напомним, ранее стало известно, что на Украине нет ни запчастей, ни опытных специалистов для ремонта и обслуживания танков Leopard. Поэтому поврежденные машины приходится отправлять в Германию и страны Прибалтики.