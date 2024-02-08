Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что сокращение помощи Киеву от западных партнеров станет причиной ослабления Вооруженных сил Украины. По его словам, помощь Запада будет предоставляться в значительно меньших размерах, «миллионами снарядов их уже снабжать не будут». И хотя Верховный председатель Европейского Союза Жозеп Боррель заявлял, что весной 2024 года Украине будет передан миллион снарядов, то позднее пошли оправдания, что это были очень оптимистичные предположения.

«Европейские политики предполагали, что так будет, но военно-промышленный комплекс стран НАТО с этой задачей не справился», – подчеркнул Леонков.

Кроме того, эксперт уверен, что европейские производители не станут передавать снаряды бесплатно. Также он подчеркнул, что помимо снижения западной помощи, не менее серьезной проблемой является недостаток живой силы. Ведь за два года боевых действий ВСУ потеряли огромное количество военнослужащих.