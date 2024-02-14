Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал возможность выхода страны из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, вопрос возможного выхода России из организации на данный момент еще не был поднят. Однако Лавров подчеркнул, что данный вопрос все же «висит в воздухе».

«Вопрос о выходе РФ из ОБСЕ пока не обсуждался, но он висит в воздухе», – заявил Лавров

Кроме того министр назвал попытки коллективного Запада лишить голоса российскую делегацию в парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе безосновательными и возмутительными.

Ранее стало известно, что 21 февраля произойдет заседание Совета Федерации и Госдумы, в ходе которого будет обсуждаться комплекс отношений РФ с ПА ОБСЕ.