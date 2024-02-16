Курганский боец СВО С. Чернавский обещал родным приехать домой сразу, как только ВС РФ «дожмут» Авдеевку.

В соцсети VK боец написал: как только «дожмем Авдеевку, приеду в отпуск». В ночь на 17 февраля российские подразделения продолжили теснить врага в городе, который киевский режим считал одним из ключевых рубежей обороны. Сообщается, что штурмовики ВС РФ взяли под контроль завод металлоконструкций и продолжили движение к кварталу с многоэтажками.

Хотя Киев и военное командование продолжают настаивать, что ситуация в Авдеевке «контролируются», очевидно, что они не хотят признавать очевидное. В соцсетях показывают удирающих из города штурмовиков, бронетехнику, танки ВСУ. Солдаты украинской армии сообщают, что им отказывают в эвакуации, приказывая бросить «трехсот», поджечь позиции и выбираться своими силами.